10 دولار ناميبي إلى فرنك سويسري

تحويل NAD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

10 nad
58 xpf

1.00000 NAD = 5.76601 XPF

Mid-market exchange rate at 03:44
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8562551.0843589.86041.470431.662220.95720518.4472
1 GBP1.1678811.26635104.9431.717231.941211.117921.5434
1 USD0.92220.789671182.87031.356051.532920.8827517.0122
1 INR0.01112840.0095290.012067110.01636350.01849780.01065220.205287

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / فرنك الـ CFP
1 NAD5.76601 XPF
5 NAD28.83005 XPF
10 NAD57.66010 XPF
20 NAD115.32020 XPF
50 NAD288.30050 XPF
100 NAD576.60100 XPF
250 NAD1441.50250 XPF
500 NAD2883.00500 XPF
1000 NAD5766.01000 XPF
2000 NAD11532.02000 XPF
5000 NAD28830.05000 XPF
10000 NAD57660.10000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Namibian Dollar
1 XPF0.17343 NAD
5 XPF0.86715 NAD
10 XPF1.73430 NAD
20 XPF3.46860 NAD
50 XPF8.67150 NAD
100 XPF17.34300 NAD
250 XPF43.35750 NAD
500 XPF86.71500 NAD
1000 XPF173.43000 NAD
2000 XPF346.86000 NAD
5000 XPF867.15000 NAD
10000 XPF1734.30000 NAD