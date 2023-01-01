Намибийские доллары в тихоокеанские франки

Сконвертируйте NAD в XPF по реальному обменному курсу

1 000 nad
5 874 xpf

1.00000 NAD = 5.87414 XPF

Среднерыночный курс в 1:32 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса NAD к XPF

1 мин. назад 1 NAD → 0 XPF
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86111.0761589.18161.458561.675590.959118.5473
1GBP1.1613111.24965103.561.693711.945741.1138121.5376
1USD0.929250.800224182.8711.355351.557030.891317.2349
1INR0.01121310.009656260.012066910.01635490.01878860.01075530.207973

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в тихоокеанские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и XPF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в XPF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for намибийский доллар

NAD в USD

NAD в EUR

NAD в GBP

NAD в INR

NAD в JPY

NAD в RUB

NAD в AUD

NAD в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Намибийский доллар / Тихоокеанский франк
1 NAD5.87414 XPF
5 NAD29.37070 XPF
10 NAD58.74140 XPF
20 NAD117.48280 XPF
50 NAD293.70700 XPF
100 NAD587.41400 XPF
250 NAD1468.53500 XPF
500 NAD2937.07000 XPF
1000 NAD5874.14000 XPF
2000 NAD11748.28000 XPF
5000 NAD29370.70000 XPF
10000 NAD58741.40000 XPF
Обменные курсы Тихоокеанский франк / Намибийский доллар
1 XPF0.17024 NAD
5 XPF0.85119 NAD
10 XPF1.70238 NAD
20 XPF3.40476 NAD
50 XPF8.51190 NAD
100 XPF17.02380 NAD
250 XPF42.55950 NAD
500 XPF85.11900 NAD
1000 XPF170.23800 NAD
2000 XPF340.47600 NAD
5000 XPF851.19000 NAD
10000 XPF1702.38000 NAD