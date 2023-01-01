متكال موزمبيقي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل MZN إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mzn
59.77 ils

1.00000 MZN = 0.05977 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MZN إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.661760.9646518.3627
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.915911.1122421.1711
1USD0.9380.81357183.1271.347751.558720.9048517.2242
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621310.01875110.01088520.207203

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for موزمبيقي ميتاليك

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / Israeli New Sheqel
1 MZN0.05977 ILS
5 MZN0.29886 ILS
10 MZN0.59773 ILS
20 MZN1.19546 ILS
50 MZN2.98864 ILS
100 MZN5.97728 ILS
250 MZN14.94320 ILS
500 MZN29.88640 ILS
1000 MZN59.77280 ILS
2000 MZN119.54560 ILS
5000 MZN298.86400 ILS
10000 MZN597.72800 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / ميثامبيكان
1 ILS16.73000 MZN
5 ILS83.65000 MZN
10 ILS167.30000 MZN
20 ILS334.60000 MZN
50 ILS836.50000 MZN
100 ILS1673.00000 MZN
250 ILS4182.50000 MZN
500 ILS8365.00000 MZN
1000 ILS16730.00000 MZN
2000 ILS33460.00000 MZN
5000 ILS83650.00000 MZN
10000 ILS167300.00000 MZN