Mozambik metikalinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile MZN → ILS çevirin

1.000 mzn
56,72 ils

1.00000 MZN = 0.05672 ILS

14:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856461.0773589.44391.455341.652630.9476818.3992
1 GBP1.167611.25795104.4381.69931.929671.1065121.4835
1 USD0.92820.794944183.02211.350851.533980.879617.0782
1 INR0.01118020.009575090.01204510.0162710.01847670.01059480.205707

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Mozambik metikalinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MZN → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mozambik metikali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Yeni İsrail Şekeli
1 MZN0.05672 ILS
5 MZN0.28362 ILS
10 MZN0.56723 ILS
20 MZN1.13447 ILS
50 MZN2.83616 ILS
100 MZN5.67233 ILS
250 MZN14.18082 ILS
500 MZN28.36165 ILS
1000 MZN56.72330 ILS
2000 MZN113.44660 ILS
5000 MZN283.61650 ILS
10000 MZN567.23300 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Mozambik Metikali
1 ILS17.62940 MZN
5 ILS88.14700 MZN
10 ILS176.29400 MZN
20 ILS352.58800 MZN
50 ILS881.47000 MZN
100 ILS1762.94000 MZN
250 ILS4407.35000 MZN
500 ILS8814.70000 MZN
1000 ILS17629.40000 MZN
2000 ILS35258.80000 MZN
5000 ILS88147.00000 MZN
10000 ILS176294.00000 MZN