كواشا ملاوية إلى ريال عماني

تحويل MWK إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mwk
0.355 omr

1.00000 MWK = 0.00036 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:41 UTC
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MWK إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066288.631.436761.661650.964518.3617
1GBP1.1529411.22925102.1841.656481.915761.1120121.1697
1USD0.93790.813504183.1271.347551.558480.904617.2216
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621070.01874820.01088210.207172

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / الريال العماني
1 MWK0.00036 OMR
5 MWK0.00178 OMR
10 MWK0.00355 OMR
20 MWK0.00711 OMR
50 MWK0.01777 OMR
100 MWK0.03554 OMR
250 MWK0.08885 OMR
500 MWK0.17770 OMR
1000 MWK0.35540 OMR
2000 MWK0.71080 OMR
5000 MWK1.77700 OMR
10000 MWK3.55401 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Malawian Kwacha
1 OMR2813.72000 MWK
5 OMR14068.60000 MWK
10 OMR28137.20000 MWK
20 OMR56274.40000 MWK
50 OMR140686.00000 MWK
100 OMR281372.00000 MWK
250 OMR703430.00000 MWK
500 OMR1406860.00000 MWK
1000 OMR2813720.00000 MWK
2000 OMR5627440.00000 MWK
5000 OMR14068600.00000 MWK
10000 OMR28137200.00000 MWK