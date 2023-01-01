كواشا ملاوية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل MWK إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mwk
3.52 ils

1.00000 MWK = 0.00352 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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MWK إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.631.436811.661390.9645518.3663
1GBP1.15311.22935102.1921.656671.915621.1121321.1767
1USD0.93790.813438183.1271.34761.558240.904617.2259
1INR0.01128290.009785480.012029810.01621130.01874530.01088210.207224

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

MWK إلى EUR

MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / Israeli New Sheqel
1 MWK0.00352 ILS
5 MWK0.01761 ILS
10 MWK0.03522 ILS
20 MWK0.07044 ILS
50 MWK0.17611 ILS
100 MWK0.35221 ILS
250 MWK0.88053 ILS
500 MWK1.76106 ILS
1000 MWK3.52212 ILS
2000 MWK7.04424 ILS
5000 MWK17.61060 ILS
10000 MWK35.22120 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Malawian Kwacha
1 ILS283.92000 MWK
5 ILS1419.60000 MWK
10 ILS2839.20000 MWK
20 ILS5678.40000 MWK
50 ILS14196.00000 MWK
100 ILS28392.00000 MWK
250 ILS70980.00000 MWK
500 ILS141960.00000 MWK
1000 ILS283920.00000 MWK
2000 ILS567840.00000 MWK
5000 ILS1419600.00000 MWK
10000 ILS2839200.00000 MWK