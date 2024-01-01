Malavi kvaçasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile MWK → ILS çevirin

1.000 mwk
2,17 ils

1,000 MWK = 0,002173 ILS

03:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,09490,821,4731,6520,96818,237
1 GBP1,1711,279106,2641,7241,9331,13221,338
1 USD0,9150,782183,0551,3471,5110,88516,678
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,201

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Malavi kvaçasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MWK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MWK → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Malavi kvaçası için en iyi döviz çiftleri

MWK → USD

MWK → EUR

MWK → AUD

MWK → CAD

MWK → SGD

MWK → GBP

MWK → INR

MWK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Yeni İsrail Şekeli
1 MWK0,00217 ILS
5 MWK0,01087 ILS
10 MWK0,02173 ILS
20 MWK0,04347 ILS
50 MWK0,10867 ILS
100 MWK0,21733 ILS
250 MWK0,54333 ILS
500 MWK1,08665 ILS
1000 MWK2,17330 ILS
2000 MWK4,34660 ILS
5000 MWK10,86650 ILS
10000 MWK21,73300 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Malavi Kvaçası
1 ILS460,13000 MWK
5 ILS2.300,65000 MWK
10 ILS4.601,30000 MWK
20 ILS9.202,60000 MWK
50 ILS23.006,50000 MWK
100 ILS46.013,00000 MWK
250 ILS115.032,50000 MWK
500 ILS230.065,00000 MWK
1000 ILS460.130,00000 MWK
2000 ILS920.260,00000 MWK
5000 ILS2.300.650,00000 MWK
10000 ILS4.601.300,00000 MWK