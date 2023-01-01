كواشا ملاوية إلى فرنك سويسري

تحويل MWK إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mwk
٠٫٨٤ chf

1.00000 MWK = 0.00084 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 22:37 UTC
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MWK إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0662588.63421.436831.661340.9645518.368
1GBP1.1529411.2293102.1881.656541.915391.1120721.1768
1USD0.937850.813471183.1271.347551.558120.904617.2267
1INR0.01128230.009785880.012029810.01621070.01874380.01088210.207234

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / الفرنك السويسري
1 MWK0.00084 CHF
5 MWK0.00418 CHF
10 MWK0.00835 CHF
20 MWK0.01670 CHF
50 MWK0.04175 CHF
100 MWK0.08351 CHF
250 MWK0.20877 CHF
500 MWK0.41754 CHF
1000 MWK0.83509 CHF
2000 MWK1.67017 CHF
5000 MWK4.17544 CHF
10000 MWK8.35087 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Malawian Kwacha
1 CHF1197.48000 MWK
5 CHF5987.40000 MWK
10 CHF11974.80000 MWK
20 CHF23949.60000 MWK
50 CHF59874.00000 MWK
100 CHF119748.00000 MWK
250 CHF299370.00000 MWK
500 CHF598740.00000 MWK
1000 CHF1197480.00000 MWK
2000 CHF2394960.00000 MWK
5000 CHF5987400.00000 MWK
10000 CHF11974800.00000 MWK