روبية موريشية إلى درهم مغربي

تحويل MUR إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٢٣٠٫٢٧ mad

1.00000 MUR = 0.23027 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:13 UTC
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MUR إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066388.63831.437161.661290.9644518.3734
1GBP1.1530711.2295102.2051.657121.915561.1120821.1855
1USD0.93780.813339183.1271.34781.5580.904517.231
1INR0.01128180.009784290.012029810.01621370.01874240.01088090.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / الدرهم المغربي
1 MUR0.23027 MAD
5 MUR1.15135 MAD
10 MUR2.30269 MAD
20 MUR4.60538 MAD
50 MUR11.51345 MAD
100 MUR23.02690 MAD
250 MUR57.56725 MAD
500 MUR115.13450 MAD
1000 MUR230.26900 MAD
2000 MUR460.53800 MAD
5000 MUR1151.34500 MAD
10000 MUR2302.69000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Mauritian Rupee
1 MAD4.34275 MUR
5 MAD21.71375 MUR
10 MAD43.42750 MUR
20 MAD86.85500 MUR
50 MAD217.13750 MUR
100 MAD434.27500 MUR
250 MAD1085.68750 MUR
500 MAD2171.37500 MUR
1000 MAD4342.75000 MUR
2000 MAD8685.50000 MUR
5000 MAD21713.75000 MUR
10000 MAD43427.50000 MUR