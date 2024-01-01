Mauritius rupisinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile MUR → MAD çevirin

1.000 mur
218,76 mad

1.00000 MUR = 0.21876 MAD

13:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7959880.929251.5343318.98221.35241.345683.0373
1 GBP1.256311.167381.9275823.84731.699021.69048104.32
1 EUR1.076150.8566211.6511720.42771.455391.4480789.3606
1 AUD0.651750.5187850.605631112.37160.8814270.87699554.1196

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

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MUR → ZAR

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MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Fas Dirhemi
1 MUR0.21876 MAD
5 MUR1.09379 MAD
10 MUR2.18758 MAD
20 MUR4.37516 MAD
50 MUR10.93790 MAD
100 MUR21.87580 MAD
250 MUR54.68950 MAD
500 MUR109.37900 MAD
1000 MUR218.75800 MAD
2000 MUR437.51600 MAD
5000 MUR1093.79000 MAD
10000 MUR2187.58000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Mauritius Rupisi
1 MAD4.57126 MUR
5 MAD22.85630 MUR
10 MAD45.71260 MUR
20 MAD91.42520 MUR
50 MAD228.56300 MUR
100 MAD457.12600 MUR
250 MAD1142.81500 MUR
500 MAD2285.63000 MUR
1000 MAD4571.26000 MUR
2000 MAD9142.52000 MUR
5000 MAD22856.30000 MUR
10000 MAD45712.60000 MUR