روبية موريشية إلى ين ياباني

تحويل MUR إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
3305 jpy

1.00000 MUR = 3.30470 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 22:10 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MUR إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 JPY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0662588.63421.43721.661730.9646518.3726
1GBP1.15311.22935102.1921.657041.915921.1122421.1829
1USD0.937850.813438183.1271.34791.558480.9045517.231
1INR0.01128230.009785480.012029810.01621490.01874820.01088150.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mauritian Rupee / ين ياباني
1 MUR3.30470 JPY
5 MUR16.52350 JPY
10 MUR33.04700 JPY
20 MUR66.09400 JPY
50 MUR165.23500 JPY
100 MUR330.47000 JPY
250 MUR826.17500 JPY
500 MUR1652.35000 JPY
1000 MUR3304.70000 JPY
2000 MUR6609.40000 JPY
5000 MUR16523.50000 JPY
10000 MUR33047.00000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / Mauritian Rupee
100 JPY30.25990 MUR
1000 JPY302.59900 MUR
1500 JPY453.89850 MUR
2000 JPY605.19800 MUR
3000 JPY907.79700 MUR
5000 JPY1512.99500 MUR
5400 JPY1634.03460 MUR
10000 JPY3025.99000 MUR
15000 JPY4538.98500 MUR
20000 JPY6051.98000 MUR
25000 JPY7564.97500 MUR
30000 JPY9077.97000 MUR