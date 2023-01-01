روبية موريشية إلى دولار فيجي

تحويل MUR إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٥٠٫٧٩ fjd

1.00000 MUR = 0.05079 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:8 UTC
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MUR إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.631.437241.661650.964318.3749
1GBP1.15311.2293102.1881.65711.915841.1118421.1858
1USD0.93790.813471183.1271.3481.558480.904517.234
1INR0.01128290.009785880.012029810.01621620.01874820.01088090.207321

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار فيجي
1 MUR0.05079 FJD
5 MUR0.25396 FJD
10 MUR0.50791 FJD
20 MUR1.01583 FJD
50 MUR2.53957 FJD
100 MUR5.07913 FJD
250 MUR12.69782 FJD
500 MUR25.39565 FJD
1000 MUR50.79130 FJD
2000 MUR101.58260 FJD
5000 MUR253.95650 FJD
10000 MUR507.91300 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Mauritian Rupee
1 FJD19.68840 MUR
5 FJD98.44200 MUR
10 FJD196.88400 MUR
20 FJD393.76800 MUR
50 FJD984.42000 MUR
100 FJD1968.84000 MUR
250 FJD4922.10000 MUR
500 FJD9844.20000 MUR
1000 FJD19688.40000 MUR
2000 FJD39376.80000 MUR
5000 FJD98442.00000 MUR
10000 FJD196884.00000 MUR