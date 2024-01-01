20 روبية موريشية إلى دولار فيجي

تحويل MUR إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

20 mur
0.97 fjd

1.00000 MUR = 0.04852 FJD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار فيجي
1 MUR0.04852 FJD
5 MUR0.24260 FJD
10 MUR0.48521 FJD
20 MUR0.97042 FJD
50 MUR2.42604 FJD
100 MUR4.85208 FJD
250 MUR12.13020 FJD
500 MUR24.26040 FJD
1000 MUR48.52080 FJD
2000 MUR97.04160 FJD
5000 MUR242.60400 FJD
10000 MUR485.20800 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Mauritian Rupee
1 FJD20.60970 MUR
5 FJD103.04850 MUR
10 FJD206.09700 MUR
20 FJD412.19400 MUR
50 FJD1030.48500 MUR
100 FJD2060.97000 MUR
250 FJD5152.42500 MUR
500 FJD10304.85000 MUR
1000 FJD20609.70000 MUR
2000 FJD41219.40000 MUR
5000 FJD103048.50000 MUR
10000 FJD206097.00000 MUR