روبية موريشية إلى دولار برمودي

تحويل MUR إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٢٢٫٤٠ bmd

1.00000 MUR = 0.02240 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:5 UTC
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MUR إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62171.437051.66150.964218.3705
1GBP1.153211.22945102.21.657241.916081.1119221.1853
1USD0.9380.813372183.1271.347951.558480.904417.2315
1INR0.01128390.009784690.012029810.01621550.01874820.01087970.207291

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Bermudan Dollar
1 MUR0.02240 BMD
5 MUR0.11198 BMD
10 MUR0.22396 BMD
20 MUR0.44793 BMD
50 MUR1.11982 BMD
100 MUR2.23964 BMD
250 MUR5.59910 BMD
500 MUR11.19820 BMD
1000 MUR22.39640 BMD
2000 MUR44.79280 BMD
5000 MUR111.98200 BMD
10000 MUR223.96400 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / Mauritian Rupee
1 BMD44.65000 MUR
5 BMD223.25000 MUR
10 BMD446.50000 MUR
20 BMD893.00000 MUR
50 BMD2232.50000 MUR
100 BMD4465.00000 MUR
250 BMD11162.50000 MUR
500 BMD22325.00000 MUR
1000 BMD44650.00000 MUR
2000 BMD89300.00000 MUR
5000 BMD223250.00000 MUR
10000 BMD446500.00000 MUR