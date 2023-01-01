روبية موريشية إلى دولار برمودي
تحويل MUR إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار برمودي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Mauritian rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Bermudan Dollar / Mauritian Rupee
|1 BMD
|44.65000 MUR
|5 BMD
|223.25000 MUR
|10 BMD
|446.50000 MUR
|20 BMD
|893.00000 MUR
|50 BMD
|2232.50000 MUR
|100 BMD
|4465.00000 MUR
|250 BMD
|11162.50000 MUR
|500 BMD
|22325.00000 MUR
|1000 BMD
|44650.00000 MUR
|2000 BMD
|89300.00000 MUR
|5000 BMD
|223250.00000 MUR
|10000 BMD
|446500.00000 MUR