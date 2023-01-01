10 دولار برمودي إلى روبية موريشية

تحويل BMD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bmd
٤٥٤٫٦٠ mur

1.00000 BMD = 45.46000 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BMD إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 MUR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bermudan Dollar / Mauritian Rupee
1 BMD45.46000 MUR
5 BMD227.30000 MUR
10 BMD454.60000 MUR
20 BMD909.20000 MUR
50 BMD2273.00000 MUR
100 BMD4546.00000 MUR
250 BMD11365.00000 MUR
500 BMD22730.00000 MUR
1000 BMD45460.00000 MUR
2000 BMD90920.00000 MUR
5000 BMD227300.00000 MUR
10000 BMD454600.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Bermudan Dollar
1 MUR0.02200 BMD
5 MUR0.10999 BMD
10 MUR0.21997 BMD
20 MUR0.43995 BMD
50 MUR1.09987 BMD
100 MUR2.19974 BMD
250 MUR5.49935 BMD
500 MUR10.99870 BMD
1000 MUR21.99740 BMD
2000 MUR43.99480 BMD
5000 MUR109.98700 BMD
10000 MUR219.97400 BMD