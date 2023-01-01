روبية موريشية إلى ليف بلغاري

تحويل MUR إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٤١٫٠٩ bgn

1.00000 MUR = 0.04109 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 22:5 UTC
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MUR إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62171.437051.66150.964218.3705
1GBP1.153211.22945102.21.657241.916081.1119221.1853
1USD0.9380.813372183.1271.347951.558480.904417.2315
1INR0.01128390.009784690.012029810.01621550.01874820.01087970.207291

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

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MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / لياف بلغاري
1 MUR0.04109 BGN
5 MUR0.20544 BGN
10 MUR0.41089 BGN
20 MUR0.82177 BGN
50 MUR2.05443 BGN
100 MUR4.10885 BGN
250 MUR10.27213 BGN
500 MUR20.54425 BGN
1000 MUR41.08850 BGN
2000 MUR82.17700 BGN
5000 MUR205.44250 BGN
10000 MUR410.88500 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Mauritian Rupee
1 BGN24.33770 MUR
5 BGN121.68850 MUR
10 BGN243.37700 MUR
20 BGN486.75400 MUR
50 BGN1216.88500 MUR
100 BGN2433.77000 MUR
250 BGN6084.42500 MUR
500 BGN12168.85000 MUR
1000 BGN24337.70000 MUR
2000 BGN48675.40000 MUR
5000 BGN121688.50000 MUR
10000 BGN243377.00000 MUR