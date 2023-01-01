باتاكا ماكاوية إلى زلوتي بولندي

تحويل MOP إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
٥٣٧٫٢٣ pln

1.00000 MOP = 0.53723 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 21:44 UTC
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MOP إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0659588.60921.43691.662170.964118.3686
1GBP1.1532711.2293102.1881.65711.916891.1118721.1834
1USD0.938150.813471183.1271.3481.559330.9044517.2321
1INR0.01128550.009785880.012029810.01621620.01875840.01088030.207298

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / الزلوتي البولندي
1 MOP0.53723 PLN
5 MOP2.68614 PLN
10 MOP5.37229 PLN
20 MOP10.74458 PLN
50 MOP26.86145 PLN
100 MOP53.72290 PLN
250 MOP134.30725 PLN
500 MOP268.61450 PLN
1000 MOP537.22900 PLN
2000 MOP1074.45800 PLN
5000 MOP2686.14500 PLN
10000 MOP5372.29000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Macanese Pataca
1 PLN1.86140 MOP
5 PLN9.30700 MOP
10 PLN18.61400 MOP
20 PLN37.22800 MOP
50 PLN93.07000 MOP
100 PLN186.14000 MOP
250 PLN465.35000 MOP
500 PLN930.70000 MOP
1000 PLN1861.40000 MOP
2000 PLN3722.80000 MOP
5000 PLN9307.00000 MOP
10000 PLN18614.00000 MOP