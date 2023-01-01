100 زلوتي بولندي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل PLN إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

100 pln
194.05 mop

1.00000 PLN = 1.94051 MOP

Mid-market exchange rate at 07:15
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.073789.33721.466081.649560.963318.7346
1GBP1.153411.23855103.0541.691181.902831.1110721.611
1USD0.931350.807396183.2051.365451.536330.897217.4486
1INR0.01119350.009703690.012018510.01641070.01846440.0107830.209706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for زلالة بولندية

PLN إلى USD

PLN إلى EUR

PLN إلى GBP

PLN إلى INR

PLN إلى CHF

PLN إلى KRW

PLN إلى NOK

PLN إلى CZK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Macanese Pataca
1 PLN1.94051 MOP
5 PLN9.70255 MOP
10 PLN19.40510 MOP
20 PLN38.81020 MOP
50 PLN97.02550 MOP
100 PLN194.05100 MOP
250 PLN485.12750 MOP
500 PLN970.25500 MOP
1000 PLN1940.51000 MOP
2000 PLN3881.02000 MOP
5000 PLN9702.55000 MOP
10000 PLN19405.10000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / الزلوتي البولندي
1 MOP0.51533 PLN
5 MOP2.57665 PLN
10 MOP5.15330 PLN
20 MOP10.30660 PLN
50 MOP25.76650 PLN
100 MOP51.53300 PLN
250 MOP128.83250 PLN
500 MOP257.66500 PLN
1000 MOP515.33000 PLN
2000 MOP1030.66000 PLN
5000 MOP2576.65000 PLN
10000 MOP5153.30000 PLN