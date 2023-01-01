باتاكا ماكاوية إلى كرونة آيسلندية

تحويل MOP إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
16913 isk

1.00000 MOP = 16.91300 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:40 UTC
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MOP إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0659588.60921.436951.661910.9641518.3693
1GBP1.1533411.22935102.1921.657231.916671.1119921.1851
1USD0.938150.813438183.1271.348051.559090.904517.2328
1INR0.01128550.009785480.012029810.01621680.01875550.01088090.207307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / Icelandic Króna
1 MOP16.91300 ISK
5 MOP84.56500 ISK
10 MOP169.13000 ISK
20 MOP338.26000 ISK
50 MOP845.65000 ISK
100 MOP1691.30000 ISK
250 MOP4228.25000 ISK
500 MOP8456.50000 ISK
1000 MOP16913.00000 ISK
2000 MOP33826.00000 ISK
5000 MOP84565.00000 ISK
10000 MOP169130.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Macanese Pataca
1 ISK0.05913 MOP
5 ISK0.29563 MOP
10 ISK0.59126 MOP
20 ISK1.18253 MOP
50 ISK2.95632 MOP
100 ISK5.91263 MOP
250 ISK14.78158 MOP
500 ISK29.56315 MOP
1000 ISK59.12630 MOP
2000 ISK118.25260 MOP
5000 ISK295.63150 MOP
10000 ISK591.26300 MOP