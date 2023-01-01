باتاكا ماكاوية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل MOP إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
٢٬٨٤٦٫٧١ czk

1.00000 MOP = 2.84671 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:37 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MOP إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 CZK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436941.661830.964118.3681
1GBP1.1533411.22935102.1921.657291.916671.1119321.1848
1USD0.93820.813438183.1271.34811.559090.904517.2325
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621740.01875550.01088090.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

MOP إلى AED

MOP إلى USD

MOP إلى NGN

MOP إلى INR

MOP إلى GBP

MOP إلى CNY

MOP إلى CAD

MOP إلى EUR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Macanese Pataca / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MOP2.84671 CZK
5 MOP14.23355 CZK
10 MOP28.46710 CZK
20 MOP56.93420 CZK
50 MOP142.33550 CZK
100 MOP284.67100 CZK
250 MOP711.67750 CZK
500 MOP1423.35500 CZK
1000 MOP2846.71000 CZK
2000 MOP5693.42000 CZK
5000 MOP14233.55000 CZK
10000 MOP28467.10000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Macanese Pataca
1 CZK0.35128 MOP
5 CZK1.75642 MOP
10 CZK3.51283 MOP
20 CZK7.02566 MOP
50 CZK17.56415 MOP
100 CZK35.12830 MOP
250 CZK87.82075 MOP
500 CZK175.64150 MOP
1000 CZK351.28300 MOP
2000 CZK702.56600 MOP
5000 CZK1756.41500 MOP
10000 CZK3512.83000 MOP