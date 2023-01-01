دينار مقدوني إلى دولار جامايكي

تحويل MKD إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
٢٬٦٨٥٫٩٠ jmd

1.00000 MKD = 2.68590 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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MKD إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.437561.661910.9644518.3779
1GBP1.1531411.22945102.1921.657671.916371.1121421.1918
1USD0.93790.813372183.121.34831.558720.9045517.2368
1INR0.01128380.009785510.012030810.01622110.01875270.01088250.207372

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / دولار جامايكي
1 MKD2.68590 JMD
5 MKD13.42950 JMD
10 MKD26.85900 JMD
20 MKD53.71800 JMD
50 MKD134.29500 JMD
100 MKD268.59000 JMD
250 MKD671.47500 JMD
500 MKD1342.95000 JMD
1000 MKD2685.90000 JMD
2000 MKD5371.80000 JMD
5000 MKD13429.50000 JMD
10000 MKD26859.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / دينار مقدوني
1 JMD0.37232 MKD
5 JMD1.86157 MKD
10 JMD3.72315 MKD
20 JMD7.44630 MKD
50 JMD18.61575 MKD
100 JMD37.23150 MKD
250 JMD93.07875 MKD
500 JMD186.15750 MKD
1000 JMD372.31500 MKD
2000 JMD744.63000 MKD
5000 JMD1861.57500 MKD
10000 JMD3723.15000 MKD