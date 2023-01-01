100 دولار جامايكي إلى دينار مقدوني

تحويل JMD إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ jmd
٣٧٫٣٦ mkd

1.00000 JMD = 0.37363 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

JMD إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 MKD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار جامايكي / دينار مقدوني
1 JMD0.37363 MKD
5 JMD1.86816 MKD
10 JMD3.73633 MKD
20 JMD7.47266 MKD
50 JMD18.68165 MKD
100 JMD37.36330 MKD
250 JMD93.40825 MKD
500 JMD186.81650 MKD
1000 JMD373.63300 MKD
2000 JMD747.26600 MKD
5000 JMD1868.16500 MKD
10000 JMD3736.33000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / دولار جامايكي
1 MKD2.67643 JMD
5 MKD13.38215 JMD
10 MKD26.76430 JMD
20 MKD53.52860 JMD
50 MKD133.82150 JMD
100 MKD267.64300 JMD
250 MKD669.10750 JMD
500 MKD1338.21500 JMD
1000 MKD2676.43000 JMD
2000 MKD5352.86000 JMD
5000 MKD13382.15000 JMD
10000 MKD26764.30000 JMD