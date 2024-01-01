Makedonya dinarından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile MKD → JMD çevirin

1.000 mkd
2.722,26 jmd

1.00000 MKD = 2.72226 JMD

12:14 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD119.02831.354150.93131.641091.347351.538580.797067
1 ZAR0.052553310.07116510.04894370.08624490.07080770.08085750.0418885
1 CAD0.73847114.051810.6877491.21190.9949781.13620.58861
1 EUR1.0737520.43161.4540211.762121.446721.652050.855845

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makedonya dinarından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Jamaika Doları
1 MKD2.72226 JMD
5 MKD13.61130 JMD
10 MKD27.22260 JMD
20 MKD54.44520 JMD
50 MKD136.11300 JMD
100 MKD272.22600 JMD
250 MKD680.56500 JMD
500 MKD1361.13000 JMD
1000 MKD2722.26000 JMD
2000 MKD5444.52000 JMD
5000 MKD13611.30000 JMD
10000 MKD27222.60000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Makedonya Dinarı
1 JMD0.36734 MKD
5 JMD1.83670 MKD
10 JMD3.67341 MKD
20 JMD7.34682 MKD
50 JMD18.36705 MKD
100 JMD36.73410 MKD
250 JMD91.83525 MKD
500 JMD183.67050 MKD
1000 JMD367.34100 MKD
2000 JMD734.68200 MKD
5000 JMD1836.70500 MKD
10000 JMD3673.41000 MKD