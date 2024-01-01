500 Makedonya dinarından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile MKD → JMD çevirin

500 mkd
1.370,00 jmd

1,000ден MKD = 2,740J$ JMD

20:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → JMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,77692,7769
Düşük2,72382,6947
Ortalama2,75482,7362
Değişim0.60%0.79%
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1 MKD → JMD istatistikleri

MKD → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,7769, en düşük 2,7238 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,7548 oldu. MKD → JMD kurundaki değişiklik 0.60 değerindeydi.

MKD → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,7769, en düşük 2,6947 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,7362 oldu. MKD → JMD kurundaki değişiklik 0.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2811,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,17210,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7211,49711,8141,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Jamaika Doları
1 MKD2,74001 JMD
5 MKD13,70005 JMD
10 MKD27,40010 JMD
20 MKD54,80020 JMD
50 MKD137,00050 JMD
100 MKD274,00100 JMD
250 MKD685,00250 JMD
500 MKD1.370,00500 JMD
1000 MKD2.740,01000 JMD
2000 MKD5.480,02000 JMD
5000 MKD13.700,05000 JMD
10000 MKD27.400,10000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Makedonya Dinarı
1 JMD0,36496 MKD
5 JMD1,82481 MKD
10 JMD3,64962 MKD
20 JMD7,29924 MKD
50 JMD18,24810 MKD
100 JMD36,49620 MKD
250 JMD91,24050 MKD
500 JMD182,48100 MKD
1000 JMD364,96200 MKD
2000 JMD729,92400 MKD
5000 JMD1.824,81000 MKD
10000 JMD3.649,62000 MKD