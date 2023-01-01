دينار مقدوني إلى فورنت مجري
تحويل MKD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار مقدوني إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / دينار مقدوني
|2000 HUF
|318.20000 MKD
|5000 HUF
|795.50000 MKD
|10000 HUF
|1591.00000 MKD
|15000 HUF
|2386.50000 MKD
|20000 HUF
|3182.00000 MKD
|30000 HUF
|4773.00000 MKD
|40000 HUF
|6364.00000 MKD
|50000 HUF
|7955.00000 MKD
|60000 HUF
|9546.00000 MKD
|100000 HUF
|15910.00000 MKD
|150000 HUF
|23865.00000 MKD
|200000 HUF
|31820.00000 MKD