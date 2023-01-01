دينار مقدوني إلى فورنت مجري

تحويل MKD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
6285 huf

1.00000 MKD = 6.28536 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:56 UTC
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MKD إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.437561.661910.9644518.3779
1GBP1.1531411.22945102.1921.657671.916371.1121421.1918
1USD0.93790.813372183.121.34831.558720.9045517.2368
1INR0.01128380.009785510.012030810.01622110.01875270.01088250.207372

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار مقدوني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / Hungarian Forint
1 MKD6.28536 HUF
5 MKD31.42680 HUF
10 MKD62.85360 HUF
20 MKD125.70720 HUF
50 MKD314.26800 HUF
100 MKD628.53600 HUF
250 MKD1571.34000 HUF
500 MKD3142.68000 HUF
1000 MKD6285.36000 HUF
2000 MKD12570.72000 HUF
5000 MKD31426.80000 HUF
10000 MKD62853.60000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / دينار مقدوني
2000 HUF318.20000 MKD
5000 HUF795.50000 MKD
10000 HUF1591.00000 MKD
15000 HUF2386.50000 MKD
20000 HUF3182.00000 MKD
30000 HUF4773.00000 MKD
40000 HUF6364.00000 MKD
50000 HUF7955.00000 MKD
60000 HUF9546.00000 MKD
100000 HUF15910.00000 MKD
150000 HUF23865.00000 MKD
200000 HUF31820.00000 MKD