دينار مقدوني إلى جنيه مصري

تحويل MKD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
٥٣٣٫٧٣ egp

1.00000 MKD = 0.53373 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:9 UTC
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MKD إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.437611.661910.9644518.3776
1GBP1.1531411.2295102.1961.65781.916451.1121421.1923
1USD0.93790.813339183.121.348351.558720.9045517.2365
1INR0.01128380.009785110.012030810.01622170.01875270.01088250.207369

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / جنيه مصري
1 MKD0.53373 EGP
5 MKD2.66863 EGP
10 MKD5.33725 EGP
20 MKD10.67450 EGP
50 MKD26.68625 EGP
100 MKD53.37250 EGP
250 MKD133.43125 EGP
500 MKD266.86250 EGP
1000 MKD533.72500 EGP
2000 MKD1067.45000 EGP
5000 MKD2668.62500 EGP
10000 MKD5337.25000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / دينار مقدوني
1 EGP1.87362 MKD
5 EGP9.36810 MKD
10 EGP18.73620 MKD
20 EGP37.47240 MKD
50 EGP93.68100 MKD
100 EGP187.36200 MKD
250 EGP468.40500 MKD
500 EGP936.81000 MKD
1000 EGP1873.62000 MKD
2000 EGP3747.24000 MKD
5000 EGP9368.10000 MKD
10000 EGP18736.20000 MKD