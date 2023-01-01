أرياري مدغشقري إلى فرنك سويسري

تحويل MGA إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
٢٥ xpf

1.00000 MGA = 0.02471 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:47 UTC
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MGA إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.62251.437771.661910.9644518.3768
1GBP1.15311.22935102.1841.657781.916221.1120121.1888
1USD0.93790.813438183.121.34851.558720.904517.2358
1INR0.01128380.009786310.012030810.01622350.01875270.01088190.20736

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / فرنك الـ CFP
1 MGA0.02471 XPF
5 MGA0.12357 XPF
10 MGA0.24713 XPF
20 MGA0.49427 XPF
50 MGA1.23567 XPF
100 MGA2.47133 XPF
250 MGA6.17833 XPF
500 MGA12.35665 XPF
1000 MGA24.71330 XPF
2000 MGA49.42660 XPF
5000 MGA123.56650 XPF
10000 MGA247.13300 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / أرياري مدغشقر
1 XPF40.46400 MGA
5 XPF202.32000 MGA
10 XPF404.64000 MGA
20 XPF809.28000 MGA
50 XPF2023.20000 MGA
100 XPF4046.40000 MGA
250 XPF10116.00000 MGA
500 XPF20232.00000 MGA
1000 XPF40464.00000 MGA
2000 XPF80928.00000 MGA
5000 XPF202320.00000 MGA
10000 XPF404640.00000 MGA