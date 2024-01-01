Madagaskar ariarisinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile MGA → XPF çevirin

1.000 mga
25 xpf

1.00000 MGA = 0.02456 XPF

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8558351.0736589.15991.453881.652020.9480818.3367
1 GBP1.1684511.25455104.1821.698851.930371.1077821.4262
1 USD0.93140.797099183.04371.354151.53870.8830517.0788
1 INR0.01121580.009598540.012041810.01630650.01852880.01063360.20566

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Madagaskar ariarisinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / CFP Frangı
1 MGA0.02456 XPF
5 MGA0.12280 XPF
10 MGA0.24559 XPF
20 MGA0.49118 XPF
50 MGA1.22796 XPF
100 MGA2.45591 XPF
250 MGA6.13978 XPF
500 MGA12.27955 XPF
1000 MGA24.55910 XPF
2000 MGA49.11820 XPF
5000 MGA122.79550 XPF
10000 MGA245.59100 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Madagaskar Ariarisi
1 XPF40.71810 MGA
5 XPF203.59050 MGA
10 XPF407.18100 MGA
20 XPF814.36200 MGA
50 XPF2035.90500 MGA
100 XPF4071.81000 MGA
250 XPF10179.52500 MGA
500 XPF20359.05000 MGA
1000 XPF40718.10000 MGA
2000 XPF81436.20000 MGA
5000 XPF203590.50000 MGA
10000 XPF407181.00000 MGA