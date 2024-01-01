10 bin Madagaskar ariarisinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile MGA → XPF çevirin

10.000 mga
243 xpf

1,000Ar MGA = 0,02435₣ XPF

19:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → XPF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02490,0252
Düşük0,02420,0242
Ortalama0,02450,0247
Değişim-2.22%-3.20%
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1 MGA → XPF istatistikleri

MGA → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0249, en düşük 0,0242 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0245 oldu. MGA → XPF kurundaki değişiklik -2.22 değerindeydi.

MGA → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0252, en düşük 0,0242 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0247 oldu. MGA → XPF kurundaki değişiklik -3.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3880,7851,6831,33718,2851,54
1 EUR1,07911,4970,8471,8151,44319,7251,661
1 CAD0,720,66810,5661,2120,96313,1731,109
1 GBP1,2741,1811,76812,1431,70323,2861,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / CFP Frangı
1 MGA0,02435 XPF
5 MGA0,12174 XPF
10 MGA0,24348 XPF
20 MGA0,48697 XPF
50 MGA1,21743 XPF
100 MGA2,43485 XPF
250 MGA6,08712 XPF
500 MGA12,17425 XPF
1000 MGA24,34850 XPF
2000 MGA48,69700 XPF
5000 MGA121,74250 XPF
10000 MGA243,48500 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Madagaskar Ariarisi
1 XPF41,07040 MGA
5 XPF205,35200 MGA
10 XPF410,70400 MGA
20 XPF821,40800 MGA
50 XPF2.053,52000 MGA
100 XPF4.107,04000 MGA
250 XPF10.267,60000 MGA
500 XPF20.535,20000 MGA
1000 XPF41.070,40000 MGA
2000 XPF82.140,80000 MGA
5000 XPF205.352,00000 MGA
10000 XPF410.704,00000 MGA