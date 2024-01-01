50 İsviçre frangından Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile XPF → MGA çevirin

50 xpf
2.066 mga

1,000₣ XPF = 41,32Ar MGA

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → MGA çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → MGASon 30 günSon 90 gün
Yüksek41,322841,3228
Düşük40,252039,7308
Ortalama40,857040,4268
Değişim1.77%3.94%
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1 XPF → MGA istatistikleri

XPF → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 41,3228, en düşük 40,2520 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 40,8570 oldu. XPF → MGA kurundaki değişiklik 1.77 değerindeydi.

XPF → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 41,3228, en düşük 39,7308 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 40,4268 oldu. XPF → MGA kurundaki değişiklik 3.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

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XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Madagaskar Ariarisi
1 XPF41,32280 MGA
5 XPF206,61400 MGA
10 XPF413,22800 MGA
20 XPF826,45600 MGA
50 XPF2.066,14000 MGA
100 XPF4.132,28000 MGA
250 XPF10.330,70000 MGA
500 XPF20.661,40000 MGA
1000 XPF41.322,80000 MGA
2000 XPF82.645,60000 MGA
5000 XPF206.614,00000 MGA
10000 XPF413.228,00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / CFP Frangı
1 MGA0,02420 XPF
5 MGA0,12100 XPF
10 MGA0,24200 XPF
20 MGA0,48399 XPF
50 MGA1,20999 XPF
100 MGA2,41997 XPF
250 MGA6,04993 XPF
500 MGA12,09985 XPF
1000 MGA24,19970 XPF
2000 MGA48,39940 XPF
5000 MGA120,99850 XPF
10000 MGA241,99700 XPF