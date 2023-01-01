20 فرنك سويسري إلى أرياري مدغشقري

تحويل XPF إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ xpf
٨٢١ mga

1.00000 XPF = 41.04900 MGA

Mid-market exchange rate at 03:21
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87461.083590.14181.484991.674260.962818.7658
1 GBP1.1433811.23885103.0661.697911.914321.1008521.4564
1 USD0.922950.8072183.1951.370551.545240.888617.3196
1 INR0.01109360.009702510.0120210.01647390.01857370.01068090.208181

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / أرياري مدغشقر
1 XPF41.04900 MGA
5 XPF205.24500 MGA
10 XPF410.49000 MGA
20 XPF820.98000 MGA
50 XPF2052.45000 MGA
100 XPF4104.90000 MGA
250 XPF10262.25000 MGA
500 XPF20524.50000 MGA
1000 XPF41049.00000 MGA
2000 XPF82098.00000 MGA
5000 XPF205245.00000 MGA
10000 XPF410490.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / فرنك الـ CFP
1 MGA0.02436 XPF
5 MGA0.12181 XPF
10 MGA0.24361 XPF
20 MGA0.48722 XPF
50 MGA1.21806 XPF
100 MGA2.43611 XPF
250 MGA6.09028 XPF
500 MGA12.18055 XPF
1000 MGA24.36110 XPF
2000 MGA48.72220 XPF
5000 MGA121.80550 XPF
10000 MGA243.61100 XPF