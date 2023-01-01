أرياري مدغشقري إلى ليرة تركية

تحويل MGA إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
٥٫٩٨ try

1.00000 MGA = 0.00598 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 20:48 UTC
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MGA إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066188.61421.437641.661760.964418.3657
1GBP1.1530711.22935102.1841.657781.916221.1120221.178
1USD0.9380.813438183.121.34851.558720.904517.227
1INR0.01128490.009786310.012030810.01622350.01875270.01088190.207255

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

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MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / ليرة تركية
1 MGA0.00598 TRY
5 MGA0.02990 TRY
10 MGA0.05980 TRY
20 MGA0.11960 TRY
50 MGA0.29901 TRY
100 MGA0.59801 TRY
250 MGA1.49503 TRY
500 MGA2.99006 TRY
1000 MGA5.98013 TRY
2000 MGA11.96026 TRY
5000 MGA29.90065 TRY
10000 MGA59.80130 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / أرياري مدغشقر
1 TRY167.22000 MGA
5 TRY836.10000 MGA
10 TRY1672.20000 MGA
20 TRY3344.40000 MGA
50 TRY8361.00000 MGA
100 TRY16722.00000 MGA
250 TRY41805.00000 MGA
500 TRY83610.00000 MGA
1000 TRY167220.00000 MGA
2000 TRY334440.00000 MGA
5000 TRY836100.00000 MGA
10000 TRY1672200.00000 MGA