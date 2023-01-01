لوتي ليسوتو إلى دولار نيوزيلندي

تحويل LSL إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lsl
٨٩٫٠٢ nzd

1.00000 LSL = 0.08902 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:56 UTC
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LSL إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066288.62251.437451.661910.9638518.3668
1GBP1.1530711.2294102.1881.657481.91631.1113921.1781
1USD0.93790.813405183.121.34821.558720.90417.2264
1INR0.01128380.009785910.012030810.01621990.01875270.01087580.207247

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / دولار نيوزيلندي
1 LSL0.08902 NZD
5 LSL0.44512 NZD
10 LSL0.89024 NZD
20 LSL1.78048 NZD
50 LSL4.45121 NZD
100 LSL8.90242 NZD
250 LSL22.25605 NZD
500 LSL44.51210 NZD
1000 LSL89.02420 NZD
2000 LSL178.04840 NZD
5000 LSL445.12100 NZD
10000 LSL890.24200 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Lesotho Loti
1 NZD11.23290 LSL
5 NZD56.16450 LSL
10 NZD112.32900 LSL
20 NZD224.65800 LSL
50 NZD561.64500 LSL
100 NZD1123.29000 LSL
250 NZD2808.22500 LSL
500 NZD5616.45000 LSL
1000 NZD11232.90000 LSL
2000 NZD22465.80000 LSL
5000 NZD56164.50000 LSL
10000 NZD112329.00000 LSL