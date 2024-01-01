Lesotho lotisinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile LSL → NZD çevirin

1.000 lsl
86,33 nzd

1.00000 LSL = 0.08633 NZD

11:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855341.073889.17231.453871.652130.94833518.3268
1 GBP1.1691311.25545104.2571.699821.931611.1087221.427
1 USD0.931250.796527183.04371.353951.538580.8831517.0672
1 INR0.01121420.009591660.012041910.01630410.01852740.01063480.205521

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Lesotho lotisinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Yeni Zelanda Doları
1 LSL0.08633 NZD
5 LSL0.43164 NZD
10 LSL0.86327 NZD
20 LSL1.72654 NZD
50 LSL4.31636 NZD
100 LSL8.63272 NZD
250 LSL21.58180 NZD
500 LSL43.16360 NZD
1000 LSL86.32720 NZD
2000 LSL172.65440 NZD
5000 LSL431.63600 NZD
10000 LSL863.27200 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Lesotho Lotisi
1 NZD11.58380 LSL
5 NZD57.91900 LSL
10 NZD115.83800 LSL
20 NZD231.67600 LSL
50 NZD579.19000 LSL
100 NZD1158.38000 LSL
250 NZD2895.95000 LSL
500 NZD5791.90000 LSL
1000 NZD11583.80000 LSL
2000 NZD23167.60000 LSL
5000 NZD57919.00000 LSL
10000 NZD115838.00000 LSL