5 Lesotho lotisinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile LSL → NZD çevirin

5 lsl
0,46 nzd

1,000L LSL = 0,09248$ NZD

11:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09290,0929
Düşük0,08840,0851
Ortalama0,09100,0897
Değişim4.67%2.93%
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1 LSL → NZD istatistikleri

LSL → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0929, en düşük 0,0884 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0910 oldu. LSL → NZD kurundaki değişiklik 4.67 değerindeydi.

LSL → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0929, en düşük 0,0851 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0897 oldu. LSL → NZD kurundaki değişiklik 2.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8451,07990,3671,4911,6510,94619,981
1 GBP1,18311,277106,9311,7651,9541,1223,643
1 USD0,9270,783183,7391,3821,530,87718,516
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,221

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Yeni Zelanda Doları
1 LSL0,09248 NZD
5 LSL0,46241 NZD
10 LSL0,92482 NZD
20 LSL1,84963 NZD
50 LSL4,62408 NZD
100 LSL9,24816 NZD
250 LSL23,12040 NZD
500 LSL46,24080 NZD
1000 LSL92,48160 NZD
2000 LSL184,96320 NZD
5000 LSL462,40800 NZD
10000 LSL924,81600 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Lesotho Lotisi
1 NZD10,81300 LSL
5 NZD54,06500 LSL
10 NZD108,13000 LSL
20 NZD216,26000 LSL
50 NZD540,65000 LSL
100 NZD1.081,30000 LSL
250 NZD2.703,25000 LSL
500 NZD5.406,50000 LSL
1000 NZD10.813,00000 LSL
2000 NZD21.626,00000 LSL
5000 NZD54.065,00000 LSL
10000 NZD108.130,00000 LSL