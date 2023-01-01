bin Yeni Zelanda dolarından Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile NZD → LSL çevirin

1.000 nzd
11.348 lsl

1.00000 NZD = 11.34800 LSL

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NZD → LSL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NZD → 0 LSL
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni Zelanda dolarından Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Zelanda doları

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NZD → CHF

NZD → JPY

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Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Lesotho Lotisi
1 NZD11.34800 LSL
5 NZD56.74000 LSL
10 NZD113.48000 LSL
20 NZD226.96000 LSL
50 NZD567.40000 LSL
100 NZD1134.80000 LSL
250 NZD2837.00000 LSL
500 NZD5674.00000 LSL
1000 NZD11348.00000 LSL
2000 NZD22696.00000 LSL
5000 NZD56740.00000 LSL
10000 NZD113480.00000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Yeni Zelanda Doları
1 LSL0.08812 NZD
5 LSL0.44060 NZD
10 LSL0.88121 NZD
20 LSL1.76242 NZD
50 LSL4.40604 NZD
100 LSL8.81209 NZD
250 LSL22.03023 NZD
500 LSL44.06045 NZD
1000 LSL88.12090 NZD
2000 LSL176.24180 NZD
5000 LSL440.60450 NZD
10000 LSL881.20900 NZD