لوتي ليسوتو إلى فورنت مجري

تحويل LSL إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
19211 huf

1.00000 LSL = 19.21070 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 19:51 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

LSL إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 HUF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63091.437531.661810.9638518.3647
1GBP1.15311.22945102.1921.657481.916081.1113221.1746
1USD0.93790.813372183.121.348151.558480.9039517.2228
1INR0.01128280.009785510.012030810.01621930.01874980.01087520.207204

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

LSL إلى USD

LSL إلى EUR

LSL إلى GBP

LSL إلى INR

LSL إلى JPY

LSL إلى RUB

LSL إلى AUD

LSL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Lesotho Loti / Hungarian Forint
1 LSL19.21070 HUF
5 LSL96.05350 HUF
10 LSL192.10700 HUF
20 LSL384.21400 HUF
50 LSL960.53500 HUF
100 LSL1921.07000 HUF
250 LSL4802.67500 HUF
500 LSL9605.35000 HUF
1000 LSL19210.70000 HUF
2000 LSL38421.40000 HUF
5000 LSL96053.50000 HUF
10000 LSL192107.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Lesotho Loti
2000 HUF104.10880 LSL
5000 HUF260.27200 LSL
10000 HUF520.54400 LSL
15000 HUF780.81600 LSL
20000 HUF1041.08800 LSL
30000 HUF1561.63200 LSL
40000 HUF2082.17600 LSL
50000 HUF2602.72000 LSL
60000 HUF3123.26400 LSL
100000 HUF5205.44000 LSL
150000 HUF7808.16000 LSL
200000 HUF10410.88000 LSL