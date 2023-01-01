لوتي ليسوتو إلى جنيه مصري

تحويل LSL إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
1631.79 egp

1.00000 LSL = 1.63179 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:49 UTC
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LSL إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066488.63921.437451.661580.9638518.3581
1GBP1.15311.2296102.2041.657441.915861.1113221.1676
1USD0.937750.813273183.121.347951.558120.903917.215
1INR0.01128170.009784320.012030810.01621690.01874540.01087460.20711

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / جنيه مصري
1 LSL1.63179 EGP
5 LSL8.15895 EGP
10 LSL16.31790 EGP
20 LSL32.63580 EGP
50 LSL81.58950 EGP
100 LSL163.17900 EGP
250 LSL407.94750 EGP
500 LSL815.89500 EGP
1000 LSL1631.79000 EGP
2000 LSL3263.58000 EGP
5000 LSL8158.95000 EGP
10000 LSL16317.90000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Lesotho Loti
1 EGP0.61282 LSL
5 EGP3.06412 LSL
10 EGP6.12825 LSL
20 EGP12.25650 LSL
50 EGP30.64125 LSL
100 EGP61.28250 LSL
250 EGP153.20625 LSL
500 EGP306.41250 LSL
1000 EGP612.82500 LSL
2000 EGP1225.65000 LSL
5000 EGP3064.12500 LSL
10000 EGP6128.25000 LSL