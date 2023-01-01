دولار ليبيري إلى روبية سريلانكي

تحويل LRD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
١٬٦٩٦٫٣٤ lkr

1.00000 LRD = 1.69634 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:36 UTC
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LRD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.62251.437021.661140.963718.3339
1GBP1.15311.22935102.1841.656921.915321.1111521.1394
1USD0.93790.813438183.121.34781.5580.903917.1956
1INR0.01128380.009786310.012030810.01621510.01874390.01087460.206877

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ليبيري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / روبية سريلانكية
1 LRD1.69634 LKR
5 LRD8.48170 LKR
10 LRD16.96340 LKR
20 LRD33.92680 LKR
50 LRD84.81700 LKR
100 LRD169.63400 LKR
250 LRD424.08500 LKR
500 LRD848.17000 LKR
1000 LRD1696.34000 LKR
2000 LRD3392.68000 LKR
5000 LRD8481.70000 LKR
10000 LRD16963.40000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار ليبري
1 LKR0.58951 LRD
5 LKR2.94753 LRD
10 LKR5.89506 LRD
20 LKR11.79012 LRD
50 LKR29.47530 LRD
100 LKR58.95060 LRD
250 LKR147.37650 LRD
500 LKR294.75300 LRD
1000 LKR589.50600 LRD
2000 LKR1179.01200 LRD
5000 LKR2947.53000 LRD
10000 LKR5895.06000 LRD