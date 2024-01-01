Liberya dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile LRD → LKR çevirin

1.000 lrd
1.640,97 lkr

1.00000 LRD = 1.64097 LKR

11:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11.353819.01270.93140.79641.3473583.04111.64136
1 CAD0.738662114.0440.6879910.588270.99523661.33931.21241
1 ZAR0.05259640.07120510.04898840.04188780.07086584.367660.0863298
1 EUR1.073651.4535120.41310.8550351.4465889.15711.76225

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Liberya dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Sri Lanka Rupisi
1 LRD1.64097 LKR
5 LRD8.20485 LKR
10 LRD16.40970 LKR
20 LRD32.81940 LKR
50 LRD82.04850 LKR
100 LRD164.09700 LKR
250 LRD410.24250 LKR
500 LRD820.48500 LKR
1000 LRD1640.97000 LKR
2000 LRD3281.94000 LKR
5000 LRD8204.85000 LKR
10000 LRD16409.70000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Liberya Doları
1 LKR0.60940 LRD
5 LKR3.04698 LRD
10 LKR6.09395 LRD
20 LKR12.18790 LRD
50 LKR30.46975 LRD
100 LKR60.93950 LRD
250 LKR152.34875 LRD
500 LKR304.69750 LRD
1000 LKR609.39500 LRD
2000 LKR1218.79000 LRD
5000 LKR3046.97500 LRD
10000 LKR6093.95000 LRD