10 Sri Lanka rupisinden Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → LRD çevirin

10 lkr
6,46 lrd

1,000Sr LKR = 0,6461L$ LRD

06:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,64610,6514
Düşük0,63910,6356
Ortalama0,64270,6423
Değişim0.81%-0.75%
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1 LKR → LRD istatistikleri

LKR → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6461, en düşük 0,6391 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6427 oldu. LKR → LRD kurundaki değişiklik 0.81 değerindeydi.

LKR → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6514, en düşük 0,6356 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6423 oldu. LKR → LRD kurundaki değişiklik -0.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,78183,7221,5330,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,6051,1090,6690,9682,659
1 GBP1,2811,771107,2611,9641,1851,7134,706
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Liberya Doları
1 LKR0,64613 LRD
5 LKR3,23064 LRD
10 LKR6,46127 LRD
20 LKR12,92254 LRD
50 LKR32,30635 LRD
100 LKR64,61270 LRD
250 LKR161,53175 LRD
500 LKR323,06350 LRD
1000 LKR646,12700 LRD
2000 LKR1.292,25400 LRD
5000 LKR3.230,63500 LRD
10000 LKR6.461,27000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Sri Lanka Rupisi
1 LRD1,54768 LKR
5 LRD7,73840 LKR
10 LRD15,47680 LKR
20 LRD30,95360 LKR
50 LRD77,38400 LKR
100 LRD154,76800 LKR
250 LRD386,92000 LKR
500 LRD773,84000 LKR
1000 LRD1.547,68000 LKR
2000 LRD3.095,36000 LKR
5000 LRD7.738,40000 LKR
10000 LRD15.476,80000 LKR