2.000 Liberya dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile LRD → LKR çevirin

2.000 lrd
3.093,22 lkr

1,000L$ LRD = 1,547Sr LKR

09:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,56481,5732
Düşük1,54661,5352
Ortalama1,55601,5570
Değişim-0.87%0.68%
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1 LRD → LKR istatistikleri

LRD → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5648, en düşük 1,5466 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,5560 oldu. LRD → LKR kurundaki değişiklik -0.87 değerindeydi.

LRD → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,5732, en düşük 1,5352 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,5570 oldu. LRD → LKR kurundaki değişiklik 0.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,220,9280,7831,33883,7451,683
1 CAD0,723113,1720,6710,5660,96760,5421,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5960,092
1 EUR1,0781,49119,64310,8451,44290,2851,814

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

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LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Sri Lanka Rupisi
1 LRD1,54661 LKR
5 LRD7,73305 LKR
10 LRD15,46610 LKR
20 LRD30,93220 LKR
50 LRD77,33050 LKR
100 LRD154,66100 LKR
250 LRD386,65250 LKR
500 LRD773,30500 LKR
1000 LRD1.546,61000 LKR
2000 LRD3.093,22000 LKR
5000 LRD7.733,05000 LKR
10000 LRD15.466,10000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Liberya Doları
1 LKR0,64658 LRD
5 LKR3,23288 LRD
10 LKR6,46576 LRD
20 LKR12,93152 LRD
50 LKR32,32880 LRD
100 LKR64,65760 LRD
250 LKR161,64400 LRD
500 LKR323,28800 LRD
1000 LKR646,57600 LRD
2000 LKR1.293,15200 LRD
5000 LKR3.232,88000 LRD
10000 LKR6.465,76000 LRD