كيب لاوي إلى شلن تنزاني

تحويل LAK إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lak
١٢٥٫٥٣ tzs

1.00000 LAK = 0.12553 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 17:48 UTC
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LAK إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0663588.6351.436531.661240.963818.3168
1GBP1.152811.22925102.1751.655981.915021.1110721.115
1USD0.937750.813504183.121.347151.557880.9038517.1771
1INR0.01128220.009787110.012030810.01620730.01874250.0108740.206654

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / الشلن التنزاني
1 LAK0.12553 TZS
5 LAK0.62766 TZS
10 LAK1.25532 TZS
20 LAK2.51064 TZS
50 LAK6.27660 TZS
100 LAK12.55320 TZS
250 LAK31.38300 TZS
500 LAK62.76600 TZS
1000 LAK125.53200 TZS
2000 LAK251.06400 TZS
5000 LAK627.66000 TZS
10000 LAK1255.32000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / كيب لاوسي
1 TZS7.96607 LAK
5 TZS39.83035 LAK
10 TZS79.66070 LAK
20 TZS159.32140 LAK
50 TZS398.30350 LAK
100 TZS796.60700 LAK
250 TZS1991.51750 LAK
500 TZS3983.03500 LAK
1000 TZS7966.07000 LAK
2000 TZS15932.14000 LAK
5000 TZS39830.35000 LAK
10000 TZS79660.70000 LAK