كيب لاوي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل LAK إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lak
0.08 nzd

1.00000 LAK = 0.00008 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:54 UTC
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LAK إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066788.66411.436791.66140.9640518.3257
1GBP1.152611.2296102.2041.656211.915121.1111721.1243
1USD0.937450.813273183.121.346951.557510.9036517.1798
1INR0.01127850.009784320.012030810.01620490.01873810.01087160.206687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

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LAK إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / دولار نيوزيلندي
1 LAK0.00008 NZD
5 LAK0.00042 NZD
10 LAK0.00084 NZD
20 LAK0.00169 NZD
50 LAK0.00422 NZD
100 LAK0.00844 NZD
250 LAK0.02111 NZD
500 LAK0.04222 NZD
1000 LAK0.08444 NZD
2000 LAK0.16889 NZD
5000 LAK0.42222 NZD
10000 LAK0.84443 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / كيب لاوسي
1 NZD11842.30000 LAK
5 NZD59211.50000 LAK
10 NZD118423.00000 LAK
20 NZD236846.00000 LAK
50 NZD592115.00000 LAK
100 NZD1184230.00000 LAK
250 NZD2960575.00000 LAK
500 NZD5921150.00000 LAK
1000 NZD11842300.00000 LAK
2000 NZD23684600.00000 LAK
5000 NZD59211500.00000 LAK
10000 NZD118423000.00000 LAK