Laos kipinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile LAK → NZD çevirin

1.000 lak
0,08 nzd

1.00000 LAK = 0.00008 NZD

10:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10.931750.7962731.539051.3537519.007883.04271.34735
1 EUR1.0732510.8545851.651791.4529120.400189.12561.44604
1 GBP1.255851.1701611.932821.7001123.8709104.2891.69207
1 AUD0.649750.6054040.51737910.87959912.350353.9570.875441

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Laos kipinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Yeni Zelanda Doları
1 LAK0.00008 NZD
5 LAK0.00039 NZD
10 LAK0.00079 NZD
20 LAK0.00157 NZD
50 LAK0.00394 NZD
100 LAK0.00787 NZD
250 LAK0.01968 NZD
500 LAK0.03935 NZD
1000 LAK0.07871 NZD
2000 LAK0.15742 NZD
5000 LAK0.39354 NZD
10000 LAK0.78709 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Laos Kipi
1 NZD12705.00000 LAK
5 NZD63525.00000 LAK
10 NZD127050.00000 LAK
20 NZD254100.00000 LAK
50 NZD635250.00000 LAK
100 NZD1270500.00000 LAK
250 NZD3176250.00000 LAK
500 NZD6352500.00000 LAK
1000 NZD12705000.00000 LAK
2000 NZD25410000.00000 LAK
5000 NZD63525000.00000 LAK
10000 NZD127050000.00000 LAK