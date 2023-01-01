Лаосские кипы в новозеландские доллары

Сконвертируйте LAK в NZD по реальному обменному курсу

1 000 lak
0,09 nzd

1.00000 LAK = 0.00009 NZD

Среднерыночный курс в 20:57 UTC
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График изменения обменного курса LAK к NZD

1 мин. назад 1 LAK → 0 NZD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860951.0756589.12841.457831.673640.95918.5296
1GBP1.1615111.24935103.5211.693241.943911.1138921.5218
1USD0.929650.800416182.861.35531.555940.891517.2264
1INR0.01121980.009659860.012068510.01635650.01877790.01075910.207898

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Как произвести расчет конвертации из лаосских кип в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LAK из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LAK в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Лаосский кип / Новозеландский доллар
1 LAK0.00009 NZD
5 LAK0.00043 NZD
10 LAK0.00086 NZD
20 LAK0.00172 NZD
50 LAK0.00429 NZD
100 LAK0.00858 NZD
250 LAK0.02145 NZD
500 LAK0.04290 NZD
1000 LAK0.08580 NZD
2000 LAK0.17159 NZD
5000 LAK0.42898 NZD
10000 LAK0.85796 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Лаосский кип
1 NZD11655.50000 LAK
5 NZD58277.50000 LAK
10 NZD116555.00000 LAK
20 NZD233110.00000 LAK
50 NZD582775.00000 LAK
100 NZD1165550.00000 LAK
250 NZD2913875.00000 LAK
500 NZD5827750.00000 LAK
1000 NZD11655500.00000 LAK
2000 NZD23311000.00000 LAK
5000 NZD58277500.00000 LAK
10000 NZD116555000.00000 LAK