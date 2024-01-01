1 новозеландский доллар в лаосские кипы

Сконвертируйте NZD в LAK по реальному обменному курсу

$1,000 NZD = ₭13 090 LAK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса NZD к LAK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LAK
1 NZD в LAKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий13 413,000014 021,7000
Низкий13 023,300013 023,3000
В среднем13 201,123313 518,1467
Изменение-2.39%-1.96%
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Соотношение 1 NZD к LAK

За последние 30 дней максимальный курс NZD к LAK составил 13 413,0000, а минимальный — 13 023,3000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 13 201,1233. Изменение курса NZD к LAK в процентном соотношении составило -2.39.

За последние 90 дней максимальный курс NZD к LAK составил 14 021,7000, а минимальный — 13 023,3000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 13 518,1467. Изменение курса NZD к LAK в процентном соотношении составило -1.96.

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Популярные валюты

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11,5190,7740,93384,3891,3910,876152,63
1 AUD0,65810,510,61455,5580,9160,577100,484
1 GBP1,2921,96211,205109,0271,7971,131197,19
1 EUR1,0721,6280,83190,4571,4910,939163,6

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Как произвести расчет конвертации из новозеландских долларов в лаосские кипы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новозеландский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новозеландский доллар / Лаосский кип
1 NZD13 092,90000 LAK
5 NZD65 464,50000 LAK
10 NZD130 929,00000 LAK
20 NZD261 858,00000 LAK
50 NZD654 645,00000 LAK
100 NZD1 309 290,00000 LAK
250 NZD3 273 225,00000 LAK
500 NZD6 546 450,00000 LAK
1000 NZD13 092 900,00000 LAK
2000 NZD26 185 800,00000 LAK
5000 NZD65 464 500,00000 LAK
10000 NZD130 929 000,00000 LAK
Обменные курсы Лаосский кип / Новозеландский доллар
1 LAK0,00008 NZD
5 LAK0,00038 NZD
10 LAK0,00076 NZD
20 LAK0,00153 NZD
50 LAK0,00382 NZD
100 LAK0,00764 NZD
250 LAK0,01909 NZD
500 LAK0,03819 NZD
1000 LAK0,07638 NZD
2000 LAK0,15275 NZD
5000 LAK0,38189 NZD
10000 LAK0,76377 NZD