كيب لاوي إلى أوقية موريتانية

تحويل LAK إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lak
١٫٩٢ mru

1.00000 LAK = 0.00192 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 18:53 UTC
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LAK إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066688.65581.436661.66150.96418.3242
1GBP1.152611.22935102.1841.655871.915021.1111121.1202
1USD0.937550.813438183.121.346951.557750.9037517.18
1INR0.01127960.009786310.012030810.01620490.0187410.01087280.206689

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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