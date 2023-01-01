دينار كويتي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل KWD إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
336291 cve

1.00000 KWD = 336.29100 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 18:0 UTC
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KWD إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066588.66291.436471.659530.963418.2955
1GBP1.1533411.22995102.2511.656621.913871.1111221.0994
1USD0.937650.813041183.13451.34691.556060.9033517.1547
1INR0.01127870.009779830.012028710.01620150.01871730.01086610.206349

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / اسكودو الرأس الأخضر
1 KWD336.29100 CVE
5 KWD1681.45500 CVE
10 KWD3362.91000 CVE
20 KWD6725.82000 CVE
50 KWD16814.55000 CVE
100 KWD33629.10000 CVE
250 KWD84072.75000 CVE
500 KWD168145.50000 CVE
1000 KWD336291.00000 CVE
2000 KWD672582.00000 CVE
5000 KWD1681455.00000 CVE
10000 KWD3362910.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Kuwaiti Dinar
1 CVE0.00297 KWD
5 CVE0.01487 KWD
10 CVE0.02974 KWD
20 CVE0.05947 KWD
50 CVE0.14868 KWD
100 CVE0.29736 KWD
250 CVE0.74341 KWD
500 CVE1.48681 KWD
1000 CVE2.97362 KWD
2000 CVE5.94724 KWD
5000 CVE14.86810 KWD
10000 CVE29.73620 KWD