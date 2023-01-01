Кувейтские динары в эскудо кабо-верде

Сконвертируйте KWD в CVE по реальному обменному курсу

1000 kwd
334484 cve

1.00000 KWD = 334.48400 CVE

Среднерыночный курс в 20:5 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса KWD к CVE

1 мин. назад 1 KWD → 0 CVE
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85881.072888.89221.45451.670380.956518.5054
1GBP1.1644211.2492103.5091.693671.945041.1137621.5482
1USD0.932150.800512182.861.35581.557030.891617.2496
1INR0.01124960.009661020.012068510.01636250.0187910.01076030.208178

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кувейтских динаров в эскудо кабо-верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KWD из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KWD в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кувейтский динар

KWD в USD

KWD в INR

KWD в EUR

KWD в ZAR

KWD в AUD

KWD в NZD

KWD в NGN

KWD в AED

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кувейтский динар / Эскудо Кабо-Верде
1 KWD334.48400 CVE
5 KWD1672.42000 CVE
10 KWD3344.84000 CVE
20 KWD6689.68000 CVE
50 KWD16724.20000 CVE
100 KWD33448.40000 CVE
250 KWD83621.00000 CVE
500 KWD167242.00000 CVE
1000 KWD334484.00000 CVE
2000 KWD668968.00000 CVE
5000 KWD1672420.00000 CVE
10000 KWD3344840.00000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Кувейтский динар
1 CVE0.00299 KWD
5 CVE0.01495 KWD
10 CVE0.02990 KWD
20 CVE0.05979 KWD
50 CVE0.14948 KWD
100 CVE0.29897 KWD
250 CVE0.74742 KWD
500 CVE1.49484 KWD
1000 CVE2.98968 KWD
2000 CVE5.97936 KWD
5000 CVE14.94840 KWD
10000 CVE29.89680 KWD